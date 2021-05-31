أول زيارة خارجية منذ توليه منصبه.. ولى عهد الكويت يزور السعودية غدا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، تأتى زيارة ولى العهد الكويتى للسعودية غدا الثلاثاء، تلبية لدعوة من ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
وفى تصريحات صحفية قال على الخالد سفير الكويت فى المملكة العربية السعودية، إن اختيار ولى العهد الكويتى للسعودية كأول بلد يزوره بعد توليه منصبه يحمل دلالة على المكانة الكبيرة والمهمة للسعودية، وما تمثله من أهمية للكويت، مشددا على أن ذلك يترجم العلاقة الوطيدة والمتينة التى تجمع البلدين الشقيقين.
وقال: "هذه الزيارة تأتى امتدادا للعلاقات الأخوية الوطيدة التى تجمع قيادتى البلدين على مر العصور وتميزها بالنهج الثابت على التعاون والتكامل فى كل المحافل الدولية وعلى كل الأصعدة".
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