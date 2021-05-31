الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبى بإمكانه أن يتبنى سياسة مستقلة تجاه موسكو

جدة - نرمين السيد - وأشارت زاخاروفا، فى تصريح إعلامى أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية: إلى أنه "مع الأسف، نظرًا لضغوط الأخ الأكبر واشنطن والإجراءات التى اتخذتها الولايات المتحدة ضد الاتحاد الأوروبى، فقد بدأت بروكسل بطريقة ما تفقد سيادتها فى اتخاذ أهم القرارات (المتعلقة بروسيا)".

وأوضحت الدبلوماسية الروسية أنه لا تزال الأهداف والغايات الأولية لدى الاتحاد الأوروبى يتطلب تحقيقها جهودًا إضافية، مًضيفة: "أنهم ربما بحاجة إلى العودة إلى جذورهم وتذكر أين بدأ اتحاد هذه الدول ومقاومة محاولات الضغط عليهم والتى تتعارض فى جوانب كثيرة مع المصالح الوطنية للدول الأعضاء".