طريقة فتح حساب في بنك الراجحي جديد من البيت في 5 دقائق اون لاين

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محمد سياف - ابو ظبي - طريقة فتح حساب في بنك الراجحي جديد من البيت في 5 دقائق أو اقل من ذلك الأمر لا يتطلب منك سوي أن يكون عمرك لا يقل عن 15 عام كي تتمكن من سلسلة مزايا يقدمها كبري البنوك والمصارف في الوطن العربي ألا وهو مصرف الراجحي الذي يعد المقر الرئيسة له في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض وله مئات الفروع في كل الدول العربية ولكن اكثر هذه الفروع في السعودية.

طريقة فتح حساب في بنك الراجحي جديد

سهل بنك الراجحي علي المواطنين والمقيمين طريقة فتح حساب في المصرف من أي مكان وأي وقت كل ما علي المواطن أو المقيم هو أن يتبع مجموعة بسيطة من النقاط والتي جاءت كالتالي:



قم بفتح احد المتصفات الإلكترونية ثم الضغط رابط مصرف الرجحى. الضغط اسفل العلامة المائية. قراءة الشروط والأحكام. الضغط علي أوافق علي الشروط والأحكام. تسجيل بياناتك الشخصية. كتابة (رقم الجوال، رقم الهوية، رقم الإقامة، الجنسية). كتابة (اللقب، البريد الإلكتروني، الدخل الشهري). تسجيل اكبر مبلغ متوقع خلال الشهر. تسجيل الحروف والأرقام الموجودة في الصورة المصغرة. الضغط علي (التالي). مراجعة البيانات المسجلة جيدة وأضافه باقي البيانات الأخري مثل بيانات الوظيفة.

رقم بنك الراجحي

أتاح بنك الراجحي مجموعة من أرقام الهواتف للتواصل علي مدار 24 ساعة مع العملاء كالتالي:

إذا كنت ترغب بالتواصل مع مصرف الراجحي من خارج المملكة العربية السعودية قم بالاتصال من خلال الرقم التالي (966114603333).

من خارج المملكة العربية السعودية قم بالاتصال من خلال الرقم التالي (966114603333). في حالة الاتصال ببنك الراحجي من داخل المملكة عليك بالاتصال بالرقم التالي ( 966920003344 ).

يمكنكم من خلال الراجحي الاستفادة من مجموعة مميزة من الخدمات التي يوفرها البنك من تمويل الشباب بقروض تصل قيمتها إلى 30 ألف ريال سعودي دون الحاجة مطلقا إلى الكفيل أو تحويل الراتب أو ما دون ذلك من الشروط التي يطلبها الكثير من البنوك في المملكة العربية السعودية، كما أن الشروط التي يطلبها البنك لا تعد كثيرة بالنسبة إلى باقي البنوك العربية، حيث أن من ابرز الشروط هي توافر بطاقة هوية وطنية وان عمر الشخص لا يقل عن 15 عام.

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