السناتور تيد كروز: بايدن أظهر "ضعفا" وشجع حماس

اتهم السناتور الأميركي تيد كروز الرئيس جو بايدن ، باللين والدعوة إلى مزيد من العنف خلال الحرب الدامية التي استمرت 11 يومًا والتي تركت الإسرائيليين في حالة من الانزعاج وتحولت أجزاء من قطاع غزة إلى ركام.

وقال كروز، لأسوشيتدبرس في مقابلة، إن سياسات بايدن، بما فيها دعوة إسرائيل إلى إنهاء الحرب، "شجعت" قادة حماس المتشددين.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تدين للفلسطينيين بأي مساعدات إنسانية طالما أن هناك خطرًا من تدفق تلك الأموال إلى حماس.

وأوضح كروز غداة جولة تفقد خلالها منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي الإسرائيلي ومشاهدة الأضرار في عسقلان، "كلما أظهر جو بايدن ضعفًا تجاه حماس أو حزب الله أو إيران، كلما زاد تصاعد الهجمات الإرهابية".

وقبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 21 مايو، أطلقت حماس أكثر من 4000 صاروخ باتجاه المدن الإسرائيلية، بينما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية حوالي 1000 هدف في غزة.

وقتل أكثر من 250 شخصا، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع المطل على البحر الذي تحكمه حماس.

وتحمل إسرائيل حماس مسؤولية الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين لأن حماس تشن هجمات من مناطق سكنية.