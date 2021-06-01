العراق يسجل أول وفاة بـ"الفطر الأسود"

وقالت مصادر طبية إن حالة الوفاة سجلت لأحد رجال الدين مشيرة إلى أنه تم اكتشاف المرض عن طريق الصدفة عند وفاة المريض.

ولفتت المصادر أن أحد الأطباء اكتشف أن المريض توفي جراء الإصابة بالفطر الأسود عقب تشخيصه بالوفاة جراء ظهور فطريات في العين.

وبحسب المصادر فإنه تم تسجيل حالات سابقة لوفيات شبيهة بتلك الفطريات لكن لم يتم تشخيصها بأنها مرض الفطر الأسود.

وكانت قد تداولت تقارير صحفية أنباء مفادها أن حالات عديدة من الإصابة بالفطر الأسود، ظهرت في العراق، وهو ما دفع الصحة العراقية أن تخرج ببيان رسمي عن ذلك الأمر.

وقالت الصحة العراقية، في بيان الأحد الماضي إنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بالفطر الأسود في العراق قادمة من الهند حتى الآن.

وأوضح مدير دائرة الصحة العامة العراقي، عبد الأمير الحلفي، أن الفطر الأسود مرض نادر جداً يصيب عديمي المناعة، ولا علاقة له ب‍فيروس كورونا.

وأشار الحلفي إلى أن الفطر الأسود يأتي بسبب التلوث في المناطق الريفية والتربة.

وتابع بالقول: "سبب ظهور حالات في الهند جاء نتيجة انعدام النظافة، لكن العراق لم يسجل أي حالة حتى الآن عبر القادمين من الهند".

يشار إلى أن السلطات الهندية كانت قد كشفت، في 20 مايو الجاري، عن تفشي مرض يهدد حياة بعض المصابين بفيروس كورونا، ويدعى فطر الغشاء المخاطي أو "الفطر الأسود".