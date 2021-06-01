بعد هجومه على منزل صديقته السابقة.. الأمن الفرنسى يعتقل جنديا

جدة - نرمين السيد - تمكنت قوات الأمن الفرنسية، اليوم الاثنين، من توقيف جندى سابق مسلح ومطارد منذ الأحد، فى جنوب غرب البلاد، بعد ليلة ملاحقة طويلة شارك فيها المئات من رجال الأمن، بعد هجومه على منزل صديقته السابقة، وإطلاقه النار على صديقها الجديد، حسبما أفادت قناة "فرانس24".





وأعلن وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان، توقيف جندى سابق مسلح كانت قوات الأمن تلاحقه منذ مساء الأحد، وقال مصدر مقرب من التحقيق إن الرجل "أصيب بالرصاص".

ومنذ الأحد، تحركت مجموعات التدخل التابعة لقوات الدرك الفرنسى، فى تولوز وساتورى بضواحى باريس إلى جانب أكثر من 300 من رجال الدرك وفرق الكلاب مدعومة بحوالى سبع مركبات مدرعة وسبع طائرات هليكوبتر، لاعتقال هذا الرجل البالغ من العمر 29 عاما الذى لجأ إلى منطقة وعرة وصخرية يصعب الوصول إليها تبلغ مساحتها 4 كيلومترات مربعة.

وبثت قوات الدرك صباح الإثنين على مواقع التواصل الاجتماعى نداء للشهود مع صورة تيرى دوبين وهو من مواليد 14 أبريل 1992 حليق الشعر من الجانبين مع لحية طويلة، مع عبارة "شخص خطير".

وكان الجندى السابق الذى خدم فى الجيش الفرنسى من 2011 إلى 2016، مسلحا ببندقية صيد من طراز وينشستر من عيار 30-30 استخدمها عدة مرات أثناء فراره من قوات الأمن، ما ألحق أضرارا كبرى بآليات الدرك.

وبدأت الأحداث ليل السبت، فى لاردان سان لازار وهى بلدة فى دوردونيه، حين حضر هذا الرجل المحكوم عليه أربع مرات بتهم عنف أسرى إلى منزل صديقته السابقة وأم أولاده الثلاثة، وتصرف معها بعنف وأطلق النار على صديقها الجديد لكن لم يصبه كما أفاد الدرك.