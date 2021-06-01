المغرب يخفف إجراءات مواجهة كورونا .. بشروط

جدة - نرمين السيد - خففت الحكومة المغربية من التدابير والإجراءات، التى فرضتها، لمكافحة فيروس كورونا، حيث سمحت بتنظيم التجمعات والأنشطة فى الأماكن المغلقة لأقل من 50 شخصا، وتنظيم التجمعات والأنشطة فى الأماكن المفتوحة لأقل من 100 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص من السلطات المحلية فى حالة تجاوز هذا العدد.





وذكرت الحكومة، فى بيان لها، أن هذه الإجراءات -التى من المقرر أن يتم تطبيقعا اعتبارا من غد الثلاثاء- تشمل كذلك تحديد الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومى فى 75 %، وافتتاح المسارح وقاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر فى حدود 50 % من طاقتها الاستيعابية. وقررت الحكومة المغربية، السماح لـ قاعات الحفلات والأفراح بالعمل فى حدود 50% من طاقتها الاستيعابية، على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 شخص، والسماح بارتياد المناطق الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الاجتماعى، وفتح حمامات السباحة العمومية فى حدود 50% من إمكانياتها الاستيعابية.

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