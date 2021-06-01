الأردن: نضع كل إمكاناتنا لخدمة القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية، قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، خلال لقاء جمع بينه وبين نظيره الفلسطينى، محمد اشتيه، إن الأردن يخصص إمكانياته وجهوده الدبلوماسية كافة لخدمة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة لشعب فلسطين الشقيق.

وأكد أن الأردن، بقيادة الملك عبد الله الثانى، تحمل مسؤولية وأمانة حماية القدس والمقدسات وهويتها، وذلك فى إطار الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس.

وتابع: "الأولويات التى ترتكز عليها الجهود الدبلوماسية للمملكة خلال هذه المرحلة تتمثل فى تثبيت وقف إطلاق النار، والحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس ووقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلى الأحادية فيها، بما فيها الاستفزازات ضد المصلين وبناء المستوطنات ومصادرة الأراضى، إلى جانب تثبيت حق أهالى حى الشيخ جراح فى (القدس الشرقية) وعدم ترحيلهم من منازلهم".