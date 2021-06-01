كورونا فى المكسيك .. 932 إصابة جديدة و61 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بوباء "كوفيد 19"، إلى مليونين و413 ألفًا و742 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 223 ألفًا و568 حالة.

وترجح الحكومة المكسيكية أن تكون الأعداد الفعلية للإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة فى البيانات الرسمية.