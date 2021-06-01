مجددا.. ماكرون يهدد بسحب القوات الفرنسية من مالي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا تعتزم سحب قواتها من مالي إذا استمرت حالة عدم الاستقرار المؤسسي في البلاد وتعرقل القتال ضد المتطرفين.

وصرح ماكرون في مؤتمر صحفي بأن "أولويتنا في مالي هي محاربة الإرهاب ووجود قواتنا على الأرض لا يكفي في هذه المعركة. ومن المطلوب تعزيز المؤسسات المستقرة والشرعية ".

لدى فرنسا أكثر من 5000 جندي في منطقة الساحل بأفريقيا.

تأتي تصريحات ماكرون غداة تعليق زعماء غرب أفريقيا عضوية مالي في كتلتهم الإقليمية، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، بسبب ما وصفوه بأنه انقلاب الأسبوع الماضي.

ودعت إيكواس إلى تسمية رئيس وزراء مدني جديد في مالي على الفور، وتشكيل حكومة شاملة جديدة، وإجراء انتقال السلطة خلال 18 شهرًا حتى انتخابات فبراير 2022، قائلة إنه سيتم وضع آلية مراقبة لضمان ذلك.

وبدوره، قال ماكرون "لا فرنسا ولا شركاؤها ملتزمون بالتدخل (في مالي) إذا لم يتم احترام مطالب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".