مقاتلة روسية ترافق قاذفة قنابل أميركية فوق بحر البلطيق

ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن الجيش أنه دفع بمقاتلة من طراز سو-27 لترافق قاذفة قنابل أميركية من طراز بي-52 إتش فوق بحر البلطيق.

وأفادت وكالات الأنباء أن المقاتلة الأميركية لم تنتهك المجال الجوي الروسي.

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