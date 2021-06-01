مقتل 6 عاملين بـ السكة الحديد الأفغانية عقب انفجار قنبلة

جدة - نرمين السيد - وفى سياق متصل، قال حاكم إقليم هيرات، سيد عبد الواحد قتالى - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "خاما برس"، إن القنبلة استهدفت سيارة كانت تقل عناصر من العاملين فى سكة حديد "خاف" بمنطقة غوريان بالإقليم، ولم تعلن أى جماعة أو جهة مسؤوليتها عن الانفجار.
وفى سياق آخر، أصيب 4 أشخاص على الأقل فى كمين نصبته حركة طالبان لأفراد من قوات الأمن فى إقليم باروان شمال أفغانستان.
وقال قائد شرطة إقليم باروان عبد الرؤوف أوروزجانى، إن الحادث وقع فى منطقة شينوارى بالإقليم .. مضيفا أن عناصر طالبان هاجموا مركبات يستخدمها أفراد من قوات الأمن.
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