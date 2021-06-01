أبرزها مصر .. روسيا تقرر زيادة رحلاتها الجوية مع 10 دول

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أصدره مقر عمليات مكافحة كورونا فى بيانا، قال فيه إن "روسيا تزيد عدد الرحلات الجوية مع اليونان وأذربيجان وأرمينيا وقطر وأوزبكستان وطاجيكستان ومصر وصربيا وبيلاروسيا وألمانيا بدءًا من 10 يونيو".
وذكر البيان أنه تم رفع روسيا القيود المفروضة على الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، وأنه اعتبارا من 2 يونيو ستستأنف الرحلات بين موسكو ولندن 3 رحلات أسبوعيًا، كما سيتم تمديد حظر الرحلات الجوية إلى تركيا وتنزانيا حتى 21 يونيو.
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