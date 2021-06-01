كورونا فى البرازيل.. 30 ألفا و434 إصابة جديدة.. و860 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بوباء "كوفيد 19"، إلى 16.545 مليون حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 462 ألفًا و791 حالة.
وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند من حيث الإصابات والوفيات بالفيروس التاجى.
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