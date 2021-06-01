الصحة المغربية : 8 ملايين مواطن تلقوا لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الصحة المغربية فى بيان لها، أن العدد بلغ 8 ملايين و674 ألفا و931 شخصا حتى اليوم، لافتة إلى أن هناك 153 ألفا و754 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت إلى أن 226 ألفا و395 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي 5 ملايين و468 ألفا و470 شخصا.
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