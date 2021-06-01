جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، قال مسؤولون قضائيون، إن التقرير الذى أرسلته فرنسا سيفيد التحقيق الذى تجريه السلطات اللبنانية بشأن الانفجار الذى تسبب فى تدمير المرفأ وألحق أضرارا كبيرة بالمناطق المحيطة.
وأفادت الوكالة بأن المسؤولين لم يقدموا أى تفاصيل حتى الآن بشأت هذا التقرير.
جدير بالذكر، أن خبراء الطب العدلى بالشرطة الفرنسية، شاركوا فى التحقيق بعد أيام من انفجار ميناء بيروت ثم غادروا بعد أسابيع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا ترسل تقريرا مهما عن انفجار ميناء بيروت إلى لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.