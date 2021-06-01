فرنسا ترسل تقريرا مهما عن انفجار ميناء بيروت إلى لبنان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، قال مسؤولون قضائيون، إن التقرير الذى أرسلته فرنسا سيفيد التحقيق الذى تجريه السلطات اللبنانية بشأن الانفجار الذى تسبب فى تدمير المرفأ وألحق أضرارا كبيرة بالمناطق المحيطة.

وأفادت الوكالة بأن المسؤولين لم يقدموا أى تفاصيل حتى الآن بشأت هذا التقرير.

جدير بالذكر، أن خبراء الطب العدلى بالشرطة الفرنسية، شاركوا فى التحقيق بعد أيام من انفجار ميناء بيروت ثم غادروا بعد أسابيع.