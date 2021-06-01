تراجع تدريجي في عدد الإصابات اليومية بكورونا في الهند

سجلت الهند اليوم الثلاثاء أدنى زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ الثامن من أبريل، بعد رصدها 127510 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، وسجلت 2795 حالة وفاة جديدة.
تراجع تدريجي في عدد الإصابات اليومية بكورونا في الهندالهند.. وفاة شخص مصاب بـ"الفطر الأصفر"
وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 28.2 مليون إصابة، وعدد الوفيات 331895.
وتحتل الهند المركز الثالث عالميا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، من حيث عدد الوفيات بكورونا، فيما تنتشر في البلاد أمراض خطيرة كـ"الفطر الأسود" و"الفطر الأبيض".
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