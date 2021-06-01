إصابات كورونا تتجاوز 28 مليونا فى الهند

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، فإن عدد الإصابات فى البلاد تجاوز حاجز الـ 28 مليون حالة، وتخطت الوفيات حاجز الـ330 ألف حالة. يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد أعلنت أن سبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى الهند هو بسبب عدم تطبيق الإجراءات الوقائية.

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