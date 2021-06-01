هجوم إلكترونى يستهدف شركة أمريكية لتصنيع اللحوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى بيان اليوم الثلاثاء، إنها كانت هدفا "لهجوم إلكترونى منظم أثر على بعض الخوادم التى تدعم أنظمة تكنولوجيا المعلومات فى أمريكا الشمالية وأستراليا".

وأكدت الشركة أنها "اتخذت إجراءات فورية، وعلقت جميع الأنظمة المتأثرة، وأخطرت السلطات ومتخصصى تكنولوجيا المعلومات لحل الموقف".

وأشار البيان إلى أن خوادم الشركة الاحتياطية "لم تتأثر" وأن الشركة تعمل بنشاط مع "شركة الاستجابة للحوادث لاستعادة أنظمتها فى أسرع وقت ممكن".

يشار إلى أن خط أنابيب يغذى الساحل الشرقى للولايات المتحدة، كان قد تعرض منذ عدة أسابيع إلى هجوم إلكترونى، أدى إلى تعطل نقل الوقود فى جنوب وشرق البلاد.