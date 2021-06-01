فنزويلا تعلن تحرير 8 جنود خطفهم مسلحون من كولومبيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فران برس"، قال بيان لوزارة الدفاع الفنزويلية: "أنقذ 8 عسكريين خطفتهم مجموعات كولومبية مسلحة غير شرعية"، مضيفًا أن الجيش يبحث عن جنديين مفقودين، دون أن يعطى المزيد من التفاصيل.

وتخوض القوات المسلحة الفنزويلية مواجهات مع مجموعات كولومبية مسلحة عند الحدود منذ 21 مارس، ما أدى إلى نزوح آلاف المدنيين الذين هربوا إلى كولومبيا.

وكانت فنزويلا أدانت خطف 8 جنود من قبل مجموعات كولومبية مسلحة عند الحدود فى 15 مايو الماضى. وأعلنت منظمة "فونداريديس" غير الحكومية، إطلاق سراح الجنود.

فيما ترجح مصادر أمنية كولومبية أن منفذى هذه العمليات انشقوا على القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك"، المنحلة.