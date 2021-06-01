الجيش الإسرائيلى يعتقل 31 فلسطينيا خلال حملة دهم واعتقالات

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، بأن الجيش الإسرائيلى اعتقل 31 فلسطينيا خلال حملة دهم واعتقالات شملت مدنا فلسطينية عدة بالضفة الغربية وداخل الخط الأخضر.





تأتى هذه التطورات، بالتزامن مع جولة جديدة من التصعيد العسكرى وإعلان الشرطة الإسرائيلية اعتقال مئات من فلسطينى الداخل فى مدن اللد وحيفا ويافا. كذلك، أدت الغارات الإسرائيلية العنيفة منذ أيام على القطاع إلى استشهاد مئات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.

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