رئيس الموساد فى حفل وداعه: اخترقنا قلب إيران

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" وموقع "الحرة"، قال كوهين خلال حفل وداعه، وإلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو: "اخترقنا قلب العدو إيران.. عملنا على جمع المعلومات باستمرار وكشف أسرارها، وقوضنا ثقتها فى نفسها وعجرفتها". كما أشار كوهين إلى أن سرقة الأرشيف النووى الإيرانى "كشفت للعالم بأسره برنامج إيران النووى العسكرى وخططها واحتفاظها بقدرات نووية عسكرية واحتيالها، وأكاذيبها". ومن جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أن رئيس الموساد الذى يغادر منصبه كان أحد أفضل رؤساء المؤسسة على الإطلاق.

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