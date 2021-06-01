كولومبيا: مقتل 9 فى هجوم مسلح في جنوب غرب البلاد

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال "مكتب المدافع عن الحقوق فى كولومبيا"، إن رجالاً مسلحين اقتحموا منزلاً فى بلدية الجزيراس، وقتلوا 8 رجال وامرأة واحدة".

بينما لم تشر الوكالة الحكومية المكلّفة بحماية الحقوق المدنية وحقوق الإنسان، إلى الدوافع وراء هذا الهجوم.

ومن جهتها، قالت منظمة "إنديباز" غير الحكومية، إن المنزل نفسه شهد فى العام الماضى مقتل 7 أشخاص، بينهم قاصران، لافتة إلى أن كولومبيا شهدت منذ مطلع العام الجارى 41 مجزرة.

وتدور الصراعات فى جنوب غرب كولومبيا بسبب عائدات تجارة المخدرات، أبطالها مسلّحون انشقّوا عن حركة فارك بعد إبرامها اتفاقية سلام مع الحكومة في 2016، وعصابات وأفراد من ميليشيا "جيش التحرير الوطنى" المتمرد.