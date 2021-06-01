الصين تسجل أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور

جدة - نرمين السيد - وذكرت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين –فى بيان اليوم- أن الحالة لرجل يبلغ من العمر 41 عاما من مدينة "تشنجيانج" بمقاطعة "جيانجسو"، حيث عانى الرجل من ارتفاع فى درجة حرارته وأعراض أخرى يوم 23 أبريل الماضى، وتم إدخاله مركز طبى محلى للعلاج يوم 28 أبريل.

وأضافت اللجنة أن التحليل الجينى الكامل للفيروس الذى تم الحصول عليه من المريض أظهر إيجابية إصابته بفيروس H10N3، ما يجعله أول حالة إصابة بشرية بهذه السلالة من الفيروس، موضحة أن التحليل أظهر كذلك أن الفيروس انتقل للرجل عبر الدواجن، وأن خطر انتشاره على نطاق واسع منخفض للغاية.

وتابعت اللجنة "لم يتم الإبلاغ عن أى حالات إصابة بشرية بفيروس H10N3 فى العالم، وأن هذه الحالة هى انتقال عرضى بين الدواجن والبشر، وخطر انتشار الفيروس بصورة واسعة النطاق منخفض للغاية".