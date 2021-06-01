المرصد: الحرب السورية أوقعت نحو نصف مليون قتيل خلال عشر سنوات

جدة - نرمين السيد - ووثق المرصد مقتل 494,438 شخصاً منذ بدء النزاع فى سوريا فى مارس العام 2011، حين خرجت احتجاجات سلمية تطالب بالإصلاحات وإسقاط النظام قبل أن تواجهها السلطات بالقمع وتتحول إلى نزاع مسلح.

وكان المرصد سجل فى آخر حصيلة نشرها فى مارس الماضى، مقتل أكثر من 388 ألف شخص.