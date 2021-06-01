الصين تسجن مدونًا شكك فى حصيلة الاشتباك الحدودى مع الهند

جدة - نرمين السيد - قضت محكمة صينية، اليوم الثلاثاء، بالسجن للمدون المعروف تشيو زيمينج، بتهمة "التشهير بالشهداء"، بعدما قال إن حصيلة قتلى الاشتباكات الحدودية بين الصين والهند، العام الماضى، تتجاوز الـ4 قتلى، كما أعلن رسميًا.





ويحظى زيمينج بأكثر من 2.5 مليون متابع على شبكة "ويبو"، النظير الصينى لتويتر، وقضت محكمة مدينة نانجينج، اليوم الثلاثاء، بسجنه 8 أعوام.

وبحسب "فرانس برس"، فإن تشيو هو أول شخص يسجن بموجب بند جديد فى قانون الصين الجنائى يمنع "التشهير بالشهداء والأبطال".

وبعد صمت استمر أشهرًا، أعلن الجيش الصينى فى فبراير الماضى، مقتل 4 جنود فى مناوشات مع جنود هنود فى وادى جالوان، المتنازع عليه، فى يونيو 2020، فى أسوأ نزاع حدودى بين البلدين منذ عقود.

وفي منشورات على وسائل التواصل الاجتماعى، أشار تشيو إلى أن العدد الفعلى للقتلى قد يكون أعلى من المعلن رسميا، معتبرًا أن الضابط الذى قاد العمليات نجا من الموت لأنه "الضابط الأعلى رتبة فى المكان"، مما أثار حفيظة المسؤولين.

وجاء فى قرار المحكمة أن تشيو "تعدى على سمعة وشرف أبطال وشهداء، واعترف بجرائمه". واعتُقل المدون فى فبراير الماضى، وتم حظر حسابه على موقع "ويبو".