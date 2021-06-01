حماس: جاهزون لمفاوضات عاجلة مع إسرائيل حول الأسرى

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن صفقة تبادل الأسرى بين الطرفين كانت قطعت شوطا مهما قبل أيام من التصعيد العنيف الذى انطلق فى العاشر من مايو واستمر 11 يوما.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلى، بينى جانتس، أشار إلى تلك الصفقة قبل أيام، قائلا إن "إعادة الإسرائيليين المحتجزين والهدوء لفترة طويلة المدى، هو جزء من الشروط لإعادة إعمار غزة"، بحسب تعبيره.