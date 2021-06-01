بيانات: ارتفاع 2.3% فى عدد سكان السعودية خلال 2020

جدة - نرمين السيد - كشفت التقديرات الرسمية الأولية عن زيادة عدد السكان فى السعودية بنسبة 2.3%، خلال عام، بما فيهم السعوديين والمقيمين، ليصل العدد إلى 35.01 مليون نسمة منتصف عام 2020، ارتفاعًا من 34.22 مليون نسمة فى منتصف 2019.





ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، أمس الإثنين، تشير البيانات إلى أن نسبة الذكور شكلت نحو 58% من السكان، بواقع 20.23 مليون نسمة، فيما شكلت نسبة الإناث 42%، وعددهن 14.78 مليون نسمة.

وارتفع عدد الذكور 2.5% خلال عام، بما يعادل 492.4 ألف نسمة، بينما ارتفع عدد الإناث 2.1% بواقع 302.9 ألف نسمة.

كما أوضحت البيانات أن الفئات العمرية من 30 إلى 44 سنة تستحوذ على أكبر حصص من عدد السكان، بإجمالى 30.3%، منها 10.9% للفئة العمرية من 35 إلى 39 سنة، و9.7% لكل من الفئتين العمريتين من 30 إلى 34 سنة و40 إلى 44 سنة.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه التقديرات تعكس أن المجتمع فى السعودية يتمتع بصفة الشباب، حيث بلغت حصة الفئة العمرية من 70 إلى 74 سنة نحو 0.8% من السكان، و0.5% للفئة من 75 إلى 79 سنة، وكذلك 0.5% للفئة العمرية من 80 سنة فأكثر.