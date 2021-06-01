ماليزيا تسجل 7105 إصابات جديدة بكورونا

سجلت ماليزيا 7105 إصابات جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة إلى 579462. وبدأت ماليزيا، الثلاثاء، إغلاقا عاما لمدة أسبوعين في ظل زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19. وشهدت البلاد زيادة قياسية في الإصابات والوفيات بالمرض يوم السبت، لكن الأعداد انخفضت منذ ذلك الحين.

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