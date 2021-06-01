مقتل 5 إرهابيين فى هجومين منفصلين بـ باكستان

جدة - نرمين السيد - ونقل راديو "باكستان" اليوم الثلاثاء، عن العلاقات العامة بالجيش الباكستانى قولها إنه فى الحادث الأول، شن الإرهابيون هجوما على قاعدة للقوات الباكستانية، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين الذى أسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة ستة آخرين. وفى الهجوم الثانى، استهدف الإرهابيون حافلة تابعة لقوات حرس الحدود بواسطة عبوة ناسفة فى مدينة "تربت"، مما أسفر عن إصابة جنديين.

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