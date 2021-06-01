عاجل.. منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط يصل قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن يجرى منسق الأمم المتحدة محادثات مع قيادة حركة حماس فى غزة، لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وتأتى زيارة منسق الأمم المتحدة بعد يوم واحد من زيارة وزير المخابرات اللواء عباس كامل إلى قطاع غزة، حيث التقى رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار، والفصائل الفلسطينية لبحث بعض الملفات المهمة من بينها وقف إطلاق النار وملف إعادة الإعمار.