واشنطن: لم نحسم موقفنا من الصحراء المغربية وسيادة الرباط عليها

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن موقف بايدن من الصحراء المغربية: "نتشاور مع الأطراف المعنية عاى أفضل طريق للمضى قدما، وليس لدينا ما نعلنه".
وكان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثمانى قال، الأحد الماضى، إن جزءًا من المناورات العسكرية بين المغرب والولايات المتحدة، "أفريكان ليون 21"، والتى تعد واحدة من أهم المناورات بالقارة الإفريقية، ستقام "لأول مرة فى الصحراء الغربية" بدايةً من 7 يونيو".
ولم تعلق وزارة الدفاع الأمريكية ولا وزارة الخارجية على هذه المناورات، ما يعنى أن الأمر قد يخضع للمداولات من قبل بايدن.
وكان الرئيس السابق دونالد ترامب أصدر إعلانًا تعترف فيه واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، بينما لم تعلن حكومة بايدن عن موقفها إزاء القضية حتى الآن.
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