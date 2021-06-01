توثيق 32 عملية اغتيال لمتظاهرين وناشطين عراقيين منذ احتجاجات 2019

جدة - نرمين السيد - وذكرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، فى تقرير لها بعنوان "المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات التى ترتكبها عناصر مسلحة مجهولة الهوية"، إن 21 شخصًا أصيبوا فى محاولات قتل مستهدفة غالبًا ما تُلقى باللوم على جماعات مسلحة مجهولة الهوية.
ووثق التقرير، 32 عملية اغتيال لمتظاهرين أو ناشطين أو منتقدين فى جميع أنحاء العراق منذ اندلاع الاحتجاجات الأولى المناهضة للحكومة فى أكتوبر 2019.
وتابعت، أن العناصر المسلحة المجهولة الهوية والمسؤولة عن اختطاف وتعذيب أو سوء معاملة ما لا يقل عن 32 متظاهرا من مختلف أنحاء العراق تتمتع بالإفلات من العقاب.
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