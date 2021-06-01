أفغانستان: 4 قتلى فى هجوم شنته طالبان بسيارة مفخخة شمال البلاد

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤولون أفغان، اليوم الثلاثاء، مقتل 4 من الأمن فى هجوم بسيارة مفخخة شنته حركة طالبان، مساء أمس الإثنين، على مقر الشرطة فى منطقة باجلان المركزى، بإقليم باجلان فى شمال البلاد.





ووفقًا لقناة "طلوع نيوز" الإخبارية، قال بيان لشرطة باجلان إن مدرعة "همفى" محملة بالمتفجرات استهدفت محيط الشرطة. وأكد مسؤول أمنى، إصابة قائد شرطة المنطقة وبعض أفرادها جراء الهجوم، موضحًا أن الهجوم أعقبته معركة بالأسلحة النارية مع مسلحين دخلوا إلى مقر الشرطة، إلا أن القوات الخاصة قالت بعد وقت قصير، إن الوضع "تحت سيطرتها". وأشار مسؤول آخر إلى أن "الانفجار كان هائلا، وألحق أضرارًا بمنازل المدنيين، حتى مسافة 500 مترًا". وأعلنت حركة طالبان الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم.

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