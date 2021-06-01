حراسة مشددة على زعماء إسرائيل المعارضين لنتنياهو بعد تهديدهم بالقتل

جدة - نرمين السيد - اضطرت المخابرات الإسرائيلية للاستعانة بحراسة مشددة على قادة اليمين الإسرائيلى المشاركين فى مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومى البديل لحكومة بنيامين نتنياهو، بعد تهديدهم بالقتل، إضافة إلى بقية المرشحين للمناصب الحكومية من أحزاب أخرى.





وحسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، تحقق الشرطة الإسرائيلية لمعرفة الجهة التى هددت بقتل نفتالى بينيت، المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، عبر شبكات التواصل الاجتماعى، بعد نشر صوته بكوفية فلسطينية، فى تذكير بنشر متطرفين صورة مماثلة لرئيس الوزراء إسحاق رابين، قبيل اغتياله فى 1995. وبحسب التقرير، قالت مصادر فى الشرطة الإسرائيلية، إنها لن تتساهل مع هذه التهديدات التى ترافق تجمعات متظاهرين متطرفين أمام بيوت بينيت وشريكته فى حزب يمينا إيليت شاكيدا، ورئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر، ورئيس حزب "هناك مستقبل" يأئيير لابيد. وهدد المتظاهرون المسؤولين الإسرائيليين وعائلاتهم، حيث يطلقون هتافات التخوين ضدهم، إلى جانب التحريض على القتل والعنف عبر الشبكات الاجتماعية.

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