روسيا تسجل 9500 إصابة بفيروس كورونا و372 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 9500 إصابة جديدة بفيروس كورونا و372 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وتعافى 8994 شخصا.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 83 إقليما، كان أكبر عدد منها في العاصمة موسكو، التي ارتفع فيها عدد الإصابات الجديدة بنسبة 40% مقارنة بحصيلة اليوم السابق، وبلغ عدد الإصابات خلال الـ24 الماضية 3669 إصابة، وتم تسجيل 817 إصابة جديدة في مدينة بطرسبورغ، و743 إصابة في المناطق المجاورة لموسكو.

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا منذ بدء تفشي الوباء إلى 5 مليون و81417 إصابة، وتعافى حتى الآن 4 ملايين و693579 شخصا فيما توفي 121873 شخصا.