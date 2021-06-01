أعلن برشلونة، يوم الثلاثاء، عن تعاقده مع المدافع الشاب إريك غارسيا، ليعود اللاعب إلى ناديه السابق الذي رحل عنه عام 2017 وعمره 16 عاما.
وكشف النادي الكتالوني أن عقد غارسيا يمتد لخمس سنوات، وسيبدأ في الأول من يوليو المقبل بعد انتهاء عقده مع السيتي.
وذكر برشلونة أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب 400 مليون يورو (490 مليون دولار).
ينضم غارسيا إلى سيرجيو أغويرو في مغادرة السيتي بعد أيام من خسارة الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا للانضمام إلى برشلونة - المتعثر ماليا - في صفقة انتقال حر.
سينضم غارسيا أولاً إلى تشكيلة المنتخب الإسباني في بطولة أمم أوروبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برشلونة يضم إريك غارسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.