الشرطة الإسرائيلية تعتقل 11 فلسطينيًا داخل البلدات المحتلة

جدة - نرمين السيد - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 11 فلسطينيًا من بلدة كفر كنا بالأراضى المحتلة، حيث أحالتهم إلى التحقيق، لتتواصل بذلك الاعتقالات الإسرائيلية للأسبوع الثالث على التوالى على خلفية الاحتجاجات التى شهدتها مدينة القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين على المواطنين.





ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، شهدت عدد من البلدات المحتلة مداهمات واعتقالات واسعة، أمس الإثنين، من بينها كفر كنا، وعرعرة، وعارة فى المثلث، لافتة إلى قوع اعتداءات من قبل عناصر من الشرطة الإسرائيلية على المواطنين. وحسبما أكدت الهيئة العربية للطوارئ، شهدت الأحداث الأخيرة فى فلسطين أكثر من 1700 اعتقال و300 اعتداء على المواطنين أو على الممتلكات داخل الأراضى المحتلة منذ 48.

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