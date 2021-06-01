العراق يطلق عملية أمنية شرقى ديالى

جدة - نرمين السيد - وذكرت مديرية الإعلام - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - إن "قوات الأمن قامت بعمليات تفتيش وتطهير فى قرى عين السمك وعلى الصغير وعلى الكبير والجبال المحيطة بجبال نفط خانة شرقى ديالى". وأضاف البيان أن "العملية تهدف لضرب أوكار الإرهاب ومنع تسللات المجاميع الإجرامية والحد من الاستهدافات الارهابية للقوات الأمنية والمدنيين".

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