جدة - نرمين السيد - أكد ممثل للادعاء العام فى مدينة كاشان وسط إيران، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الإيرانية ألقت القبض على صينى نشر صور نساء قابلهن فى إيران على مواقع التواصل الاجتماعى، دون موافقتهن.





وفى تصريحات لوكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا"، قال ممثل الادعاء العام روح الله دهقانى، إن قوات الشرطة والمخابرات قبضت على الرجل عند نقطة لتحصيل رسوم الطرق فى المدينة. وحسبما نقلت "رويترز"، تردد أن الرجل تباهى على مواقع التواصل الاجتماعى بأن من السهل مقابلة إيرانيات، لكنه اعتذر فى منشورات لاحقة، قائلاً إنه حذف كل الصور. وتحظر القوانين فى إيران تواصل الرجال والنساء من غير ذوى القرابة، وتعتبر السلطات نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعى عملاً غير أخلاقى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتقال صينى فى إيران بتهمة نشر صور نساء عبر الإنترنت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.