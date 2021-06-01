فرنسا تعلن تمديد الطوارئ الصحية حتى آخر سبتمبر

جدة - نرمين السيد - أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، استمرار العمل بحالة الطوارئ الصحية حتى 30 سبتمبر المقبل، والتى تفرض قيودًا تسمح بحظر التجول وتقييد الحركة وتقديم شهادة صحية قبل الدخول إلى فعاليات بعينها، فى محاولة لاحتواء جائحة كورونا.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، نشرت الصحيفة الرسمية فى فرنسا، اليوم، نص قانون حول "إدارة الخروج من الأزمة الصحية"، يتضمن تمديد العمل بالطوارئ 4 أشهر إضافية، والإبقاء على حزمة القيود التى تستطيع الحكومة تطبيقها. وبحسب الصحيفة، تتضمن القيود الصحية إغلاق أو تقليل التجمعات داخل المحال التجارية، والأماكن الأخرى التى تستقبل الجمهور، ومنع التجمعات فى الطرقات العامة، إضافة إلى حظر التجول بين التاسعة مساء والسادسة صباحًا.

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