إسرائيل ترفع غالبية القيود التى فرضتها لاحتواء فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، إنه لم يعد يُطلب من المواطنين إظهار شهادات اللقاح لدخول المطاعم وأماكن الترفيه، فيما رفعت القيود المفروضة على التباعد مسافة مترين فى المحال التجارية.

من جانبه، قال وزير الصحة يولى إدلشتاين، إن مكتبه سيناقش إنهاء مطلب وضع الكمامة فى الأماكن المغلقة خلال الأسبوعين المقبلين.

ولا تزال البلاد مغلقة إلى حد كبير أمام الوافدين من الخارج، باستثناء الأقارب من الدرجة الأولى وبعض الخبراء والسياح الذين حصلوا على اللقاح.