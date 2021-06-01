الصين تعلن تسجيل أول إصابة بشرية بسلالة إنفلونزا الطيور ”إتش10 إن3”

أعلنت الصين تسجيل أول إصابة بشرية بسلالة إنفلونزا الطيور ”إتش10إن3″، يوم الثلاثاء، لكنها أشارت إلى أن خطر انتشار الفيروس في أوساط البشر ”يعد منخفضا“.
وأدخِل رجل يبلغ من العمر 41 عاما إلى المستشفى بعدما ظهرت عليه أعراض حمى في مدينة تشنغ يانغ في الـ28 من نيسان/ أبريل، وشخصت إصابته بـ“إتش10إن3″ بعد شهر، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان لها.
وأكدت اللجنة أن ”خطر انتشار المرض على نطاق واسع منخفض للغاية“، مضيفة أن الرجل في حالة مستقرة بينما لم يسجل المقربون منه أي ”أعراض غير عادية“.
وأشارت اللجنة إلى استبعاد أن تؤدي الإصابة بـ“إتش10إن3″ إلى الوفاة أو الإعياء الشديد.
ورصِدت نسخ عديدة من إنفلونزا الطيور في أوساط الحيوانات في الصين، لكن نادرا ما تتفشى بشكل واسع في أوساط البشر.
وسجل آخر وباء بشري جراء الإصابة بإنفلونزا الطيور أواخر العام 2016 حتى 2017، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
وبعد تفشي إنفلونزا الطيور أخيرا في أفريقيا وأوراسيا، دعا مدير مركز الصين لضبط الأمراض والوقاية منها، الأسبوع الماضي، إلى تشديد الرقابة على مزارع الدواجن والأسواق والطيور البرية.
ورصد ”كوفيد-19“ للمرة الأولى في سوق للحيوانات والأغذية في مدينة ووهان وسط الصين أواخر العام 2019.
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