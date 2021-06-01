رفض طعن قانوني من نتنياهو في مسعى خصمه لرئاسة الوزراء

قدم حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، طعنا في قانونية مسعى أحد خصومه اليمينيين لرئاسة حكومة جديدة، غير أن هذه المحاولة الأخيرة لإطالة أمد بقاء نتنياهو في السلطة باءت بالفشل، إذ رفضها الرئيس ريئوفين ريفلين.

وكان نفتالي بينيت وزير الدفاع السابق في حكومة نتنياهو قد أعلن يوم الأحد أنه سيشارك في تحالف مقترح مع يائير لابيد، الزعيم المعارض المنتمي لتيار الوسط، على أن يتولى رئاسة الوزراء أولا في ظل اتفاق يقوم على تناوب المنصب.

وأمام هذا التحالف مهلة حتى منتصف ليل الأربعاء لتقديم اتفاق نهائي للرئيس ريفلين، الذي كلف لابيد بمهمة تشكيل حكومة جديدة بعد أن فشل نتنياهو في ذلك عقب انتخابات غير حاسمة جرت في 23 مارس/ آذار الماضي.

وفي رسالة إلى المستشارين القانونيين بالرئاسة والبرلمان، قال حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو، إن لابيد ليس مخولا له تسليم رئاسة الوزراء إلى بينيت.

وقال مكتب ريفلين ردا على ذلك إنه لا يوجد سند قانوني لما ادعاه حزب ليكود لأن لابيد سيؤدي اليمين كرئيس للوزراء بالتناوب.

وقبِل المكتب ما ذكره حزب ليكود من ضرورة أن يقدم لابيد للرئيس التفاصيل الكاملة المتعلقة بالحكومة الجديدة، لا مجرد إعلان التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف.

وربما يضم اتفاق لابيد وبينيت ساسة يمينيين آخرين وكذلك أحزابا تنتمي للتيارين الليبرالي ويسار الوسط. وتكهنت وسائل إعلام إسرائيلية بأن يسعى التحالف للحصول على دعم برلماني من حزب يستمد أصواته من الأقلية العربية في إسرائيل.

ودفع ذلك نتنياهو إلى اتهام بينيت بتعريض إسرائيل للخطر في وقت تواجه فيه اضطرابات داخلية بين اليهود والعرب بسبب القتال الذي شهدته غزة الشهر الماضي وعملية السلام المتوقفة مع الفلسطينيين وبسبب قضية إيران.

ونتنياهو (71 عاما) هو الشخصية السياسية المهيمنة في جيله. وكان قد انتخب أول مرة رئيسا للوزراء في 1996، ثم عاد إلى السلطة في 2009 وهو يشغل رئاسة الوزراء منذ ذلك الحين. لكنه يواجه أيضا محاكمة بتهم قبول رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وهو ينفي هذه التهم.

بلد منقسم

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لبينيت أضيف إليها غطاء رأس عربي الأمر الذي دفع البعض لتشبيهها بمحاولات لتشوية صورة رئيس الوزراء الراحل اسحق رابين الذي اغتاله عام 1995 متطرف يعارض خطواته لإحلال السلام.

وقال لابيد يوم الإثنين إنه تم وضع تدابير أمن إضافية له وبينيت في أعقاب تهديدات. وقال الاثنان إنهما يريدان توحيد الإسرائيليين من مختلف الاتجاهات السياسية ووضع نهاية لخطاب الكراهية على المسرح السياسي.

وقال لابيد “بلد منقسم ويسوده العنف لن يقدر على التعامل مع إيران أو مع الاقتصاد.

والقيادة التي تؤلبنا على بعضنا البعض تضر بقدرتنا على التعامل مع التحديات التي نواجهها”.