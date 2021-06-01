91 % من سكان إقليم تيغراي في إثيوبيا بحاجة إلى مساعدة غذائية

أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء، أن جميع سكان إقليم تيغراي في إثيوبيا تقريبًا، بحاجة إلى مساعدة غذائية، موجهًا دعوة لجمع 203 ملايين دولار لزيادة مساعداته.

وصرح متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، تومسون فيري، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن البرنامج التابع للأمم المتحدة: ”وزع مساعدات غذائية طارئة على أكثر من مليون شخص، منذ بدء عمليات التوزيع في آذار/ مارس، في مناطق شمال غرب إقليم تيغراي وجنوبه، حيث 5.2 ملايين شخص، أي 91% من سكان تيغراي، بحاجة إلى مساعدة غذائية طارئة، بسبب النزاع“.

وتابع: ”نشعر بقلق كبير حيال عدد الأشخاص الذين نراهم بحاجة إلى دعم غذائي ومساعدة غذائية عاجلة“.

ويتولى برنامج الأغذية العالمي توزيع المساعدة الغذائية الطارئة في شمال غرب تيغراي وجنوبه، ويعتزم تكثيف عملياته للوصول إلى 2.1 مليون شخص في هذه المناطق.

ويطرح الوصول خصوصا إلى المناطق الريفية التحدي الأكبر.

وأوضح فيري أن ”برنامج الأغذية العالمي يطلب 203 مليون دولار (166 مليون يورو) لمواصلة تعزيز استجابته في تيغراي من أجل إنقاذ أرواح وتوفير سبل العيش حتى نهاية العام“.

وبعد أكثر من ستة أشهر من شن عملية عسكرية قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد إنها ستكون سريعة، لا تزال المعارك والانتهاكات متواصلة في تيغراي حيث يخيم خطر مجاعة منذ عدة أشهر.

وحذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في 26 أيار/ مايو من أن ”هناك خطر جدي بحدوث مجاعة إذا لم يتم تعزيز المساعدة في الشهرين المقبلين“.