أخبار اليمن : الأرصاد ينبه من موجة غبار واسع الانتشار

الأرصاد ينبه من موجة غبار واسع الانتشار
نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية، المواطنين من موجة غبار واسع الانتشار، داعياً مرضى الصدر وكبار السن إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منها.
وذكر المركز في نشرته اليوم أن صور الأقمار الاصطناعية بينت تواجد غبار مثار على أجزاء من محافظتي الجوف ومأرب.
وتوقع أن يكون الغبار واسع الانتشار خلال الساعات المقبلة ليشمل أجزاء من محافظات الجوف، مأرب، صعدة، صنعاء، عمران، شبوة، البيضاء وذمار.
وحث المركز سائقي المركبات في الطرقات الطويلة والجبلية على أخذ الحيطة من التدني في مدى الرؤية الافقية نتيجة للغبار، والمتعاملين مع الأجهزة الحساسة على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايتها من الغبار.
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