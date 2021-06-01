عاجل.. انقلاب سفينة فى ميناء الحديدة ومصرع عامل

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لوكالة "أسوشيتيد برس"، إن الشحنة مملوكة لوكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة.

ولم يتضح على الفور سبب انقلاب السفينة، لكن المسؤولين قالوا إن السفينة كانت قديمة.

وتشهد مدينة الحديدة هجمات مستمرة تشنها ميليشا الحوثى على المدينة ومينائها تستهدف المدنيين.