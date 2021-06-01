إسبانيا تتحفظ على زعيم البوليساريو للتحقيق فى الاتهامات الموجهة ضده

جدة - نرمين السيد - انتهت الجلسة الأولى فى محاكمة زعيم البوليساريو فى إسبانيا، اليوم الثلاثاء، حيث قرر القضاء الإسبانى الإبقاء على زعيم الحركة إبراهيم غالى فى البلاد لحين الانتهاء من التحقيق فى الاتهامات الموجهة ضده، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية".





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