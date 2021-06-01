المغرب: اعتقال عنصرين من داعش خططا لهجمات إرهابية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية فى المغرب، قال المكتب المركزى للأبحاث القضائية بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطنى المغربية، جرى تفتيش منازل الموقوفين، ما أسفر عن حجز أجهزة إلكترونية، وأسلحة بيضاء، مضيفًا أن الأبحاث والتحريات الأولية أظهرت أنهما خططا لتنفيذ عمليات إرهابية بالغة الخطورة داخل المملكة، ضد منشآت حيوية ومقار أمنية وثكنات عسكرية.

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