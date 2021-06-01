الرئيس الفلسطينى يمدد الطوارئ الصحية 30 يومًا فى مواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يتضمن قرار الرئيس أبو مازن إعلان حالة الطوارئ فى الأراضى الفلسطينية، اعتبارًا من يوم غد الأربعاء، ولمدة 30 يومًا.

وسجلت الصحة الفلسطينية حالتى وفاة جديدة، أمس الإثنين، إضافة إلى 292 إصابة جديدة بفيروس كورونا.